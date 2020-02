"Villacher Fasching": Sagen wir, es war a b'soffene Gschicht

Noste ist neuerdings Dichter und dichtet für seinen Arbeitgeber, das AMS:

„Ich lasse Gnade walten und bleibe euch noch lang erhalten.“

Für den Fall, das das AMS die Gaga nicht erhöhe, droht er mit einem Wechsel ins ConSalzing, vornehmlich im Winter, oder ins Umzugsbusiness, zu den „Kastelrucker Spatzen“.

„Dass der Noste ein großer Künstler geworden ist, verdankt er nur einem. Danke, Danke, Peter Handke!“

Für Handke, den Gewinner des großen skandinavischen Preisausschreibens, habe er ein Gedicht vorbereitet:

„Der Fuß geht

Die Hand wachtelt

Die Gräfin,

die alte,

schachtelt.“

In einem italienischen Lokal gab es auch einen Skandal, berichtet der Noste.

Der Ober habe Handke gefragt: „Was darf ich Ihnen serbien?“

Antwort an den Ober: „Geh, du Sinnloser.“

Aber wer habe schon wirklich eine Ahnung von echter "Riteralur, Titeralur, Pitralon …"

Noste fantasiert sich dann weiter nach Stockholm, als AMS-Botschafter habe er dort das „Gretalein“ kennengelernt. Als er erzählt, dass er „in der dritten Klass' Volksschul' scho mit dem Moped gfoan“ is, „do hot sie nur so gschaut.“

Alle seien sie da gewesen in Schweden, „Gretas beste Freundin Pippi Langstrumpf, der kleine Onkel, der Herr Nilsson.“ Er wundere sich nicht, dass Pippis Vater nie aus Taka-Tuka-Land zurückgekommen ist, sagt Noste.

„Donnerstag for längere Faschings“

Greta habe er für die Aktion „Donnerstag for längere Faschings“ begeistern wollen.

„Sänk ju for se Anruf, Greta! You are am Greatesten! Greta. I call you später!“

Wer könnte jetzt noch anrufen? Kickl natürlich.

„Die Pippi nimmt die Pferd“, sagt Noste. „Kaunnst du die Pferd scho amal weiß anmalen? - Schwarz-blau? - Geht ned“

Jetzt fehlt wirklich nur noch ein Anruf.

Noste: „ Steiermark … Polizeidirektor … Stellvertreter …“

„Hier spricht der weltberühmte Noste“, sagt Noste.

„Was? Du kennst an Noste ned?“

„Jetzt pass amal auf, Burle, da Noste ist in Verhandlungen mit Greta, der Handke schreibt für mi jetzt alle Gedichte. I glaub di wird‘ i amal herfassn miassn, die Wadln in die richtige Richtung vurrichten.“

Das Publikum johlt. Das müsste man an dieser Stelle immer wieder hervorheben.

Schließlich wird der stellvertretende Polizeichef von Noste fernmündlich nach Villach zitiert: „Dienstag, 10 Uhr, in mei‘m Stammlokal. Da wer’ma an aufgiaßn, dann wird’s so sein, dass du di zum ersten Mal im Leben sölba nimmer kennen wirst, aber den Noste umso besser.“

Noch ein Gedicht:

„Auch du wirst wieder fröhlich durch das Leben rennen,

wenn du endlich kapiert hast: Einen Noste muss man kennen.“

Über den Rest, den unvermeidbaren Noste-Song „Wo ist denn heit die Party?“ und eine durchaus vermeidbare Tina-Turner-Parodie (nicht vom weltberühmten Noste) breiten wir den Mantel des Schweigens.

Egal, wie lange die Verfahrensdauern in der Justiz sind, in Villach werden die kleinen und die großen Sünden Jahr für Jahr in eine einzige lange Blödelei verwandelt. Und am Ende singen wieder alle „Lei Lei“.

Das ist im Grunde schön. ABer Donnerstag for längere Faschings? Es reicht so, wie es ist.