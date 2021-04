Ski-Legende Annemarie Moser-Pröll über ihr Leben nach dem Sport

Darüber kann sie jetzt aber schon wieder lachen. "Ja, mich hat es ein bissi erwischt, aber das geht alles vorbei. Ich lasse mich sicher nicht hängen und versuche, verschiedene Übungen zu machen, die ich machen darf. Ich bin dankbar, dass es mich in der aktiven Zeit nie schlimm erwischt hat. Ich bin in der Pension und daher habe ich Zeit, dass ich eine Verletzung gut auskuriere."

An das Ende ihrer aktiven Ski-Karriere denkt sie übrigens auch nicht mit Wehmut zurück. "Der Sport war ein Teil von meinem Leben, war wunderschön, aber es gibt ein Leben nach dem Sport. Man gründet eine Familie, und das ist doch auch etwas Wunderschönes. Dann muss man hergehen und schauen, dass man alles in die Bahnen bringt und dass man Familie und Berufsleben im Griff hat", so Moser-Pröll.

Außerdem hätte es auch schwere Zeiten gegeben. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist man auch unter Druck. Und die einschneidenden schlimmen Sachen, Morddrohungen und was weiß ich was dahergekommen ist, vergisst man auch nicht." Dafür ist sie nun umso glücklicher über ihre Familie. Mit ihrem Ehemann Herbert Moser (2008 verstorben) hat sie Tochter Marion (38), die ihr Enkel Elias (18) schenkte. "Wir wohnen Haus an Haus. Wegen Corona ist er über ein Jahr zu Hause und muss alles vom Zimmer aus machen."