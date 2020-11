Lizz Görgl trennt sich bei "Bares für Rares" von einem emotionalen Stück

„Wir sind uns jetzt schon öfter über den Weg gelaufen und es rennt immer ein guter Schmäh, also es passt wunderbar. Ich finde, er schafft seine neue Rolle großartig und wir haben auch in der Pause schon ein paar Tanzschritte probiert. Es ist natürlich schon etwas Besonderes, wenn man mit einem Tänzer ein paar Schritte wagen darf. Das fühlt sich dann noch einmal ganz anders an“, strahlt das ehemalige Ski-Ass.

Den Erlös ihrer Jacke möchte sie an zwei Vereine spenden – zum einen an die „Urwaldfreunde“ (Das Wildnisgebiet Dürrenstein ist das einzige Wildnisgebiet in Österreich und umfasst zur Zeit ca. 3500 ha. In seiner Mitte eingebettet befindet sich der größte zusammenhängende Urwald in Mitteleuropa) und zum anderen an „DEBRA Austria“ (Epidermolysis bullosa, kurz EB, ist eine angeborene, folgenschwere und derzeit noch nicht heilbare Hauterkrankung; Betroffene bezeichnet man als „Schmetterlingskinder“).

„Für mich ist es nicht schwer, mich von der Jacke zu trennen, weil ich weiß, wofür und weil das wirklich eine schöne Geschichte ist und ein geschlossener Kreislauf für mich. Die Jacke erfüllt den maximalen Zweck, den man erzielen kann. Und somit ist das für mich wunderbar.“