Ex-Skistar Renate Götschl kandidiert als ÖSV-Präsidentin

Im Rennen um die Nachfolge von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel bewirbt sich nun auch Renate Götschl um das Amt. Das wurde am Sonntag aus dem Umkreis der ehemaligen Skirennläuferin und mehrfachen Weltmeisterin bekannt.

Die 45-jährige Steirerin soll vom Steirischen Skiverband, wo sie seit drei Jahren Vizepräsidentin ist, nominiert werden. Schröcksnadel scheidet nach 31 Jahren aus dem Amt aus, die Bekanntgabe des oder der Nachfolgerin erfolgt Ende Juni.

"Speed Queen"

Götschl galt in ihrer aktiven Zeit als "Speed Queen". Die elffache Medaillen-Gewinnerin (9 WM, 2 Olympia) und dreifache Weltmeisterin feierte 41 Weltcupsiege in Speed-Disziplinen und gewann wie Franz Klammer fünf Mal die Abfahrts-Gesamtwertung. Im Jahr 2000 holte die zweifache Sportlerin des Jahres auch die Große Kristallkugel für den Gewinn der Weltcup-Gesamtwertung. 2009 beendete sie ihre Karriere, nachdem sie zum ersten Mal schwanger wurde. Götschl ist Mutter zweier Töchter.

Mit ihren insgesamt 46 Weltcup-Siegen liegt sie in der ewigen Bestenliste als Fünfte hinter Lindsey Vonn (82), Mikaela Shiffrin (69), Annemarie Moser-Pröll (62) und Vreni Schneider (55).

Die am 6. August 1975 in Judenburg geborene Götschl ist die Jüngste aus dem von Michaela Dorfmeister und Alexandra Meissnitzer ergänzten "Golden-Girl-Trio", das in den 1990er und 2000er-Jahren serienweise Siege und Medaillen für den ÖSV einfuhr.