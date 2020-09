Silvia Schneider präsentiert ORF-Kochshow: "Kochen ist der schönste Liebesbeweis"

Zu kompliziert soll es aber keinesfalls werden, ist es Silvia Schneider wichtig, zu betonen: "Jede Speise soll auch zu Hause gelingen und Inspiration für eigene Rezept- und Kochideen geben."

Das besondere an der Sendung sieht die Linzerin in den geschlossenen Freundschaften: "Die Erfahrung, die ich gemacht habe: Man kommt wohin, man kocht mit den Menschen und man fährt wieder und hat einen Freund oder eine Freundin mehr."

Silvia Schneider fungiert in der Koch-Show nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Produzentin. Unterstützung bekommt sie hierbei etwa von Schauspieler Markus Freistätter. Gedreht wird in der Küche bei "Wohnpoint" in Linz.

Und da die Sendungen alle bereits aufgezeichnet wurden, "habe ich jetzt ganz viel Zeit, um mich auf das Tanzen zu konzentrieren. Und darauf freue ich mich schon sehr", erzählte sie dem KURIER. Denn ab 25. September ist Silvia Schneider ja wieder als Teilnehmerin bei "Dancing Stars" dabei.