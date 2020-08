MasterChef Celebrity: Ochsenknecht als schärfster Konkurrent von Schneider

"Jimi Blue Ochsenknecht habe ich sehr unterschätzt. Aber er hat richtig Ahnung vom Kochen und weiß genau, was er tut. Er hat sogar ein Kochbuch rausgebracht und betreibt eine Bar. Also, Hut ab vor diesem ganz tollen Kollegen."

Dass sich Silvia Schneider jetzt so viel mit der Zubereitung feiner Speisen beschäftigen darf, freut sie ganz besonders. „Ich freue mich riesig, dass ich mich dem Thema Kochen so viel widmen kann (am 14. September startet ja auch ihre Kochsendung im ORF). Ein Kochbuch ist auch erschienen, und ein weiteres soll noch heuer folgen. Es freut mich einfach, dass ich das machen kann. Es verbindet eine meiner größten Leidenschaften mit dem Job. Und das ist, glaube ich, das Beste, was einem passieren kann: Beruf und Hobby zu verbinden“, erzählte sie.