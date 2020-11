Silvia Schneider plant nach Dancing Stars Karriere als Turniertänzerin

Tapfer hat Moderatorin Silvia Schneider bis zum Schluss gekämpft. Und das mit einer gebrochenen Zehe, wie sie im KURIER-Interview verriet. Für den Sieg bei der großen ORF-Show Dancing Stars hat es trotz konstant guter Leistung nicht gereicht. Silvia und ihr Profipartner Danilo Campisi ertanzten sich "nur" den dritten Platz.

"Es war wirklich die schönste Reise, die man machen kann. Ich habe wirklich jede Sekunde genossen. Ich bin natürlich unendlich enttäuscht und gleichzeitig freue ich mich über alle Maßen für die Michi. Sie hat das großartig gemacht. Sie ist ein wunderschöner Mensch, von innen und von außen und eine großartige Tänzerin. Und sie ist nicht umsonst schon einmal Weltmeisterin geworden", gratulierte Schneider der Siegerin Michi Kirchgasser.

"Ich bin extrem stolz auf die Silvia. Sie hätte das nicht besser machen können.Wir habe choreografisch und tänzerisch alles gemacht, was in unserer Macht war. Natürlich hätten wir uns auf den Sieg gefreut, da lügen wir nicht, das war das Ziel, wenn wir schon im Finale waren. Aber letztendlich sind wir auch erleichtert. Jetzt wissen wir, dass es vorbei ist, dass die Spannung weg ist", so Schneiders Tanzpartner Danilo Campisi.