Schwarzenegger: "Brauche nicht dringend einen Job, habe genug Geld"

Frischgebackener Opa. Instagram-Star. Zigarrenfan. Schauspieler a.D. Tierfreund. Arnold Schwarzenegger wird auch ohne Dreharbeiten und in Zeiten von COVID nicht fad. Der 73-jährige ist unverwüstlich, arbeitet an seinen Initiativen und plant den Klimagipfel in Wien. Unser Interview wurde immer wieder von seinen Haustieren Whiskey und Lulu – allen Instagram-Followern längst bekannt – unterbrochen?

KURIER: Ist das Ihre Eselin Lulu?

Arnold Schwarzenegger: Ja. Lulu, ich gebe gerade ein Interview, siehst du das nicht? Du hast nicht einmal Lippenstift, Lulu. Was ist los mit dir? Du kriegst jetzt noch ein Cookie, und dann gehst du, okay? (zum Pony, das ebenfalls zum Tisch kommt): Und Whiskey, komm her, sag hallo. Whiskey zündet mir manchmal die Zigarre an, aber ich lasse sie nicht rauchen, weil das ist eine Havanna, und sie weiß das nicht zu schätzen.

Wo sind Sie zurzeit?

In meinem Haus in Brentwood, L.A., in meiner Küche. Hinter mir sind Regale mit Sachen, die ich sammle, Mitbringsel aus der ganzen Welt. Und oft kommen eben meine Eselin, mein Pony und meine Pferde rein und essen mit mir. Oder besser gesagt, sie stehlen mein Essen.