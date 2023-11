Schauspielerin Olivia Silhavy über Ryan Reynolds und ihren neuen Hitler-Film

Mitgefühl & Respekt

„Ich lehne jegliche Form von Rassismus ab. Ich habe vielleicht eine bissl idealistische Sichtweise auf die Welt, weil ich finde, dass eine zwischenmenschliche Annäherung im Dialog, in Freundschaft und Verständnis, im Mitgefühl, im Respekt dem anderen gegenüber das ist, was ich am Wichtigsten finde, dass ein Miteinander möglich sein müsste“, so Silhavy.