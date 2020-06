Olivia Silhavy goes Hollywood

Olivia Silhavy

Elisabeth Gehrer

Schauspielerin(57) durfte in die Rolle der umstrittenen Ex-Kulturministerinschlüpfen, die sich einst hartnäckig weigerte, über die Rückgabe der Bilder zu verhandeln.

Am 9. Februar feiert "Woman in Gold" im Rahmen der 65. Berlinale, die heute eröffnet wird, Weltpremiere: Auch Silhavy, die für das von Harvey Weinstein produzierte Drama in Wien und London vor der Kamera stand, wird neben Helen Mirren, Ryan Reynolds und Katie Holmes über den roten Teppich des Friedrichstadt-Palastes schreiten: "Ich bin schon sehr gespannt, was mich dort erwartet", so die Schauspielerin, die man mitunter aufgrund ihrer guten Englisch-Kenntnisse ausgewählt hatte.

Erinnerungen an die Produktionszeit hat die 57-Jährige viele: "Überrascht hat mich, dass alle so unkapriziös waren. Wir haben gemeinsam gegessen und es gab für die Stars keine Sonderbehandlung." Am Set hätte Regisseur Simon Curtis sie aufgefordert, schneller zu sprechen, was sie erstaunte: "Später erfuhr ich, dass englische Produktionen auf Schnittpausen keine Rücksicht nehmen. Also habe ich alles runtergerasselt und alle waren zufrieden."