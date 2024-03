Roy Blacks Sohn Torsten singt jetzt seine Lieder: "Persönliche Hommage an ihn"

"Mein Vater hat ein großartiges künstlerisches Erbe hinterlassen. Das zu ehren, darum geht es mir. In erster Linie ist es eine persönliche Hommage an meinen Vater", so Höllerich, der in Kolumbien lebt, zur Bunte.

Er singt da auch Roy-Black-Lieder. Auf roy_black_s_ sohn_singt erzählt er ebenfalls Anekdoten über seinen Vater. "Einmal bin ich mit meinem Vater in seiner Fischerhütte in Niederbayern gewesen, und wir mussten Lebensmittel im Nachbardorf einkaufen. Da zog er sich einen riesigen Sombrero-Hut an und eine Fake-Brille, um nicht erkannt zu werden." Dass er so natürlich in einem kleinen Dorf noch viel mehr auffiel, störte ihn nicht. "Hauptsache keiner kam darauf, dass er Roy Black war."