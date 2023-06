Sängerin Anita Hegerland über Roy Black: "Er war wie mein großer Bruder"

Großes Spektakel im kärntnerischen Velden. Zahlreiche Promis, wie Uschi Glas, Mike Krüger, Ottfried Fischer, Peter Kraus und Co. trafen sich am Dienstag, um ein doppeltes Jubiläum zu begehen – 30 Jahre Kultserie „Ein Schloss am Wörthersee“ und der 80. der beliebten Entertainer-Legende Roy Black (1943–1991) wurden gebührend zelebriert.

Diese Promis waren mit dabei: