Neue Single "Ring in der Hand": Sänger Josh hat sich verlobt

Der Song über die neurotische "Cordula Grün“ machte den Musiker Josh (34) berühmt. Mit "Ring in der Hand“ legt er nun eine neue Single vor. Die Inspiration dazu fand er in seinem eigenen Leben. "Ich hab mir gedacht, ich würde gerne einen Song machen, wo ich, in eine gewisse Komik verpackt, all den Müttern da draußen erzähle, dass ihre Töchter jetzt wieder rausgehen können.“