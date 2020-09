Ina Regen über "Macarena": "Ich versuche meinen Frieden zu finde"

„Ich hab so das Gefühl, dass gerade in Zeiten wie diesen, wo uns nicht nur eine Gesundheitskrise beschäftigt, sondern diese Herausforderung uns auch mit vielen anderen Krisen oder persönlichen Problemen konfrontiert, dass man da erst recht auf die psychische Gesundheit achten und einander auch Unterstützung anbieten sollte. Das ist wahnsinnig wichtig, und bei Bedarf sollte man sich eben auch professionelle Hilfe holen. Es ist okay, dass es einem nicht immer gut geht, und es ist okay, wenn man das nicht mit sich alleine ausmachen kann“, so ihr eindringlicher Appell.

Auch sie selbst hat schon einige Krisen gemeistert und sich nicht gescheut, um Hilfe zu bitten.