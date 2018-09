Josh: Noch regiert die Freude über „Cordula Grün“ im Bierzelt

„Ich gewöhne mich erst langsam daran, das Wort Hit dafür in den Mund zu nehmen ... “

Josh, Singer/Songwriter aus Wien, sollte sich besser schnell daran gewöhnen. Denn „Cordula Grün“ ist ein Hit – ein großer. Und das nicht nur in Österreich. Die YouTube-Aufrufe des Songs um die verlogene und doch so anziehende Cordula gehen auf die vier Millionen zu. Er war Platz eins der iTunes-Charts und eine Coverversion gibt es auch schon: Die Draufgänger interpretieren Frau Grüns Romanze, im Original mit Indie-Flair, als Volksmusik.

Aber das, sagt Josh im Interview mit dem KURIER, erschrecke ihn nicht: „Es ist eine Ehre, gecovert zu werden. Die Draufgänger spielen den Song halt so, wie sie ihn hören. Wenn die Leute ihn am Oktoberfest singen wollen, sollen sie. Im Moment freue ich mich noch, dass ,Cordula‘ ein so breites Publikum anspricht. Denn neben Videos aus Bierzelten bekomme ich auch Nachrichten von FM4-Hörern, die den Song toll finden. Und bei meiner Autogrammstunde am Frequency-Festival sind die Leute Schlange gestanden.“

Wie er selbst seine Musik interpretiert haben will, sagt Josh, könne er bei den Live-Auftritten zeigen. Zum Beispiel heute, Samstag, wenn er beim Wiener Stadtfest (19.00 Uhr, Gösserhalle am Columbusplatz) auftritt. Da zeigt der als Johann Sumpich geborene Musiker, was er sonst noch drauf hat.