Richard Lugner bald wieder fit: Der Bruch verheilt sehr gut

Jetzt geht es wirklich stetig bergauf bei Baumeister Richard Lugner. Nach seinem Oberschenkel-Bruch kann er seit einiger Zeit schon wieder das Bett verlassen und macht stetig Fortschritte. "Meine Physiotherapeutin Lisa lernt mir Stiegensteigen mit Krücken. Ich habe die Krücke dazu nur in einer Hand, die zweite am Handlauf", so Lugner. Das Training braucht er, wenn er am 11. September aus dem Krankenhaus entlassen wird, weil in seinem Haus das Bad und das Schlafzimmer im ersten Stock sind.