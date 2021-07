Ramesh Nair über Dancing Stars: "Veränderungen polarisieren natürlich oft"

„Bei ,Dancing Stars’ wird es ja in allen Bereichen große Veränderungen geben, und ich bin gespannt auf das Ergebnis, und wie es vom Publikum aufgenommen wird. Veränderung polarisiert natürlich oft, aber kann auch einen anderen, einen neuen Schwung in so eine Sendung bringen“,so Nair zum KURIER.

Ob er vielleicht jetzt im Herbst wieder als Choreograf zur Verfügung steht? "Als Choreograph ist es eine aufregende, herausfordernde Zeit, und ich bin froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. In der nächsten Staffel werde ich nicht dabei sein, schließe aber eine Zusammenarbeit zukünftig nicht aus."