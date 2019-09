"Queen of Drags": Drehstart für Conchita Wurst und Heidi Klum

Jede Woche werden den Kandidaten neue Aufgaben gestellt, die dann bewertet werden. Zum Beispiel wer von ihnen das Motto in einer großen Varieté-Show vor Publikum am besten umsetzt. Unterstützt werden sie dabei in jeder Folge von einem Star-Gast.

"Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren. Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen Pro-Sieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben. In ,Queen of Drags' werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen", erzählt Heidi Klum.

Auch Bill Kaulitz freut sich schon riesig. "Mode, Kostüme und Make-up sind meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich liebe Drags, brenne für die Show und freue mich, dass Deutschland nun endlich unsere besten und buntesten Drags zu sehen bekommt!", meint er.