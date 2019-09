Conchita Wurst will in einem "James Bond"-Film mitspielen

Mein Name ist Wurst, Conchita Wurst - der Sänger Tom Neuwirth verriet jetzt in einem Interview in der Sendung "Brisant", dass er sich durchaus vorstellen könnte, einmal in einem " James Bond"-Streifen mitzuwirken. "Ich würde wahnsinnig gerne in einem James-Bond-Film mitspielen. Ich sehe mich da in fast allen Rollen, um ehrlich zu sein", lacht er.

"Aber, ich bin auch daran sehr interessiert, mein eigenes Leben zu verfilmen, so exzentrisch wie ich bin, was denn sonst."