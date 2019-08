Neue Liebe für Conchita Wurst?

Erste Bekanntheit erlangte dieser 2003 durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von "Australian Idol". 2013 nahm er an der sechsten Staffel "RuPaul’s Drag Race" teil und belegte den zweiten Platz. Übrigens, Tom wir da in einer ähnlichen, deutschen Version in der Jury sitzen.

2018 nahm Courtney Act an der 21. Staffel der britischen Ausgabe von "Celebrity Big Brother" teil und gewann! Somit wäre er ja die Öffentlichkeit und die damit verbundene Aufmerksamkeit gewohnt.