Profi Florian Gschaider spricht über seine Entscheidung "Dancing Stars" zu verlassen

"Die Kinder sind nur einmal klein. Und wir sind im Grunde genommen fast vier Monate hier in Wien und das will ich einfach nicht. Also, das ist eine rein persönliche Geschichte und alles hat ein Ende. Und das Ende ist schön, ich habe eine wunderbare Partnerin bekommen, mit der ich noch eine ganz tolle Reise machen kann und ich genieße jeden Tanz und es ist dann halt so. Die Familie steht in dem Fall einfach im Vordergrund."