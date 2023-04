Die ersten Reaktionen über das Dancing-Stars-Aus von Musiker Lucas Fendrich

Als Erster betrat Musiker Lucas Fendrich am Freitag das Dancing-Stars-Parkett. Er tanzte mit Lenka Pohoralek zu seinem eigenen Song "Don't hate me for the Good Times". Was ihm 20 Jury-Punkte einbrachte.

Auch beim Tango-Argentino-Gruppentanz zeigte er eine gute Leistung. Und trotzdem musste er am Schluss der Sendung gemeinsam mit Eveline Eselböck und ihrem Partner Peter Erlbeck ums Weiterkommen zittern.

Vergebens, denn Lucas musste die Show verlassen. Ein Schock, wie auch Schauspielerin Lilian Klebow findet. "Mich hat es auch sehr überrascht, man versteht das erst nach einer Weile, wie das Ganze funktioniert und es tut jeder erstmal weh, wenn er gehen muss, weil es eine große Familie ist und natürlich war das jetzt ein Schock. Traurig einfach. Es ist immer ein wahnsinniger Moment da vorne zu stehen, man kann sich die Anspannung gar nicht vorstellen und es haut mich jedes Mal um und es hat mich auch heute umgehauen", meinte sie zum KURIER.