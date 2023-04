"Dancing Stars": Magische Momente, Tränen und ein überraschender Abgang

Der "Magic Moment" von Gastronomin Eveline Eselböck hat natürlich mit ihrem Walter zu tun. Sie tanzten zu dem Lied, das er beim ersten Date am Wurlitzer ausgewählt hatte: "You're The First, The Last, My Everything". Tänzerisch hatte die Jury schon noch einiges zu bemängeln: "Es waren einige Fehler da und am Anfang warst du außer Takt", so Maria Angelini Santner.

Die Punkte sprachen dann eine deutliche Sprache: 14 wurden es.