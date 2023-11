ORF-Moderatorin Nina Kraft träumt noch immer von "Dancing Stars"

Die Spendenaktion "Licht ins Dunkel" steht ja in der Kritik, nicht den Menschenrechten zu entsprechen, Menschen mit Behinderungen würden als hilfsbedürftig und als Bittsteller dargestellt werden.

➤ Lesen Sie hier mehr: Warum Behindertenvertreter "Licht ins Dunkel" abschaffen wollen

Es gab dazu sogar von der inklusiven Plattform "andererseits" einen Dokumentarfilm "Das Spendenproblem", welcher kürzlich mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Preis ausgezeichnet wurde.

Für die ORF-"Licht ins Dunkel"-Gala am Samstag (20.15 Uhr in ORF2) in der PlusCity in Linz/Pasching wurde daher ein neues Konzept erarbeitet – neben den Star-Acts wie Florian Silbereisen und Thomas Anders wird’s inklusiven Challenges geben, in denen Menschen mit und ohne Behinderung aus Sport, Medien und Gesellschaft in inklusiven Teams in mehreren Duellen und Disziplinen für den guten Zweck antreten.

Durch den Abend wird neben Norbert Oberhauser und Andreas Onea auch die gebürtige Paschingerin Nina Kraft führen.