Eine Narbe als Erinnerung: Nina Kraft über ihr Aus bei Dancing Stars

"There’s No Business Like Show Business", heißt es doch so schön im Musical "Annie Get Your Gun". Mit all seinen Höhen und Tiefen haben das jetzt auch Moderatorin Nina Kraft und ihr Profi-Partner Stefan Herzog bei "Dancing Stars" erlebt. Gute Jurykritik, viele Punkte – und trotzdem das Show-Aus.

"Ja, es ist ein bissl hart, wenn man überlegt, wir waren die Woche davor auf Platz 1 mit unserem Tanz und die Woche drauf scheiden wir aus", so Kraft im KURIER-Talk. Die gebürtige Linzerin hat die Show aber sehr genossen, vor allem die Harmonie mit ihrem Profi Stefan. Beide hätten sich nie verstellt, immer hundert Prozent gegeben, die Kritik angenommen und das Beste draus gemacht.