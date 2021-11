Kohl bei Dancing Stars: Vernichtende Kritik, die wenigsten Punkte und trotzdem weiter

Seine Partnerin Vesela gab aber zu, dass die harsche Kritik sie durchaus getroffen hat. "Jeder hat seine eigenen Meinung, aber am Ende des Tages liefern wir da eine Show ab, es sind keine Wettbewerbstänze. Aber, danke für die Kritik, nehme ich gerne an, bin auch damit einverstanden, nicht so viele Freestyle-Elemente für Bernhard einzubauen. Steht ihm vielleicht wirklich nicht gut. Aber, wie gesagt, es ist kein Tanzsport, sondern Show", erzählte sie im KURIER-Interview.

Dass Kohl weiter ist, störte dann schlussendlich den gestrengen Juror Ekker auch nicht wirklich. "Es ist nicht das erste Mal, dass so was passiert. Ich glaube, bei der 7. Runde darüber zu reden, was gerecht oder nicht gerecht ist, ist, glaube ich, auch nicht gerecht", meinte er augenzwinkernd.