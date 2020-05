Online-Betrüger narrt Fans von „Bergdoktor“ Hans Sigl

Hierbei handelt es sich allerdings nicht um den echten „Bergdoktor“-Darsteller, sondern einen Betrüger. Fan-Profile von prominenten Persönlichkeiten sind in den sozialen Netzwerken ja keine Seltenheit und auch in Ordnung, solange das auch klar und deutlich so deklariert wird.

In diesem Fall passiert aber das glatte Gegenteil. „Ja, ich bin es wirklich“, erdreistet sich der User sogar noch in der Nachricht zu schreiben. Via Facebook warnte nun der echte Schauspieler Hans Sigl vor diesem falschen Profil. „Es ist wieder so weit. Ein unlustiger Geselle blufft und will wissen, wie ihr reagiert.“