Kritik vom Bergdoktor Hans Sigl am Umgang mit dem Coronavirus

" .... Besonnenheit scheint für alle das Mittel der Wahl zu sein. Vorsicht, Achtsamkeit und Ruhe im Tun. Warum muss man das den Leuten immer wieder sagen..", schrieb er in einem anderen Posting.

"Also auch wenn ihr Menschen seht, die es noch nicht so verstanden haben, warum auch immer. Versucht es freundlich zu kommunizieren. es ist noch nicht die Zeit, in der man sich mit erhöhtem Wutpegel gegenübersteht und schreit... "Wasch dir die Hände". Es ist die Zeit für das Miteinander zu denken und Ruhe zu bewahren.. nur mal kurz so in den Tag hinein ... keep kalm, stay home und wascht euch die Hände ... und try to smile... es tut einem selber gut ..."

Also, liebe Fans - hört auf euren Bergdoktor!