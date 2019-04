Ö3-Moderator Andi Knoll spricht über seine Homosexualität

Man muss einfach nur mal fragen - "Mr. Songcontest" Andi Knoll spricht am Sonntag mit Dominic Heinzl in der Sendung „ Heinzl und die VIPs“ über seine langjährige Beziehung zu einem Mann und das offene Geheimnis seiner Homosexualität.

„Es wissen ja alle, die mich kennen und alle, die mich nicht kennen - haben es sich vielleicht auch schon mal gedacht.“ Seit mittlerweile 18 Jahren ist Andi Knoll fix in männlichen Händen.

Mit Heinzl plauderte Knoll am Rande der Paenda-Verabschiedung zum Songcontest darüber, warum der ESC in der Gay-Community so beliebt ist und, warum er seinen Mann nicht mit zur großen Sause nimmt: „Er hat mit dem Showgeschäft beruflich nichts zu tun, der Song Contest interessiert ihn nur sehr bedingt.“

Das gesamte Interview heute Sonntag um 19.45 Uhr in „ Heinzl und die VIPs“ bei ATV.