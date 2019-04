ESC-Starterin Paenda: Ausgebuht und unabhängig

Und die reagieren anders als Sie?

Der Unterschied ist, dass sie ganz emotionsbefreit sagen, gut, aber wir machen es trotzdem so, wie ich es will. Da weiß das Gegenüber: Er weiß, was er will, und es gibt keinen Konfliktpunkt. Ich bin draufgekommen, dass ich oft so emotional reagiert habe, weil ich mich selbst angezweifelt habe. Weil ich mir immer wieder gedacht habe: „Du hast keine Ahnung von Vocal-Sounds! Was weißt du schon von Bass-Drum-Klängen?“ Wenn ich mich selbst so infrage stelle, ist klar, dass es auch andere tun. In dem Moment, wo ich mir selbst gesagt habe, ich weiß, was ich kann – und auch was ich nicht kann – wurde das besser.