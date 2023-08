Nachfolger von Kultwirt Gerhard Bocek hat sich im Marchfelderhof bewährt

"Vor 38 Jahren durfte ich in der Küche stehen und durfte Spareribs zubereiten, mich verbindet also sehr viel mit diesem Haus. Es ist zum Teil auch mein Zuhause, Gerhard Bocek hat anno dazumal sogar einen eigenen Wickelraum eingerichtet, weil wir so oft hier waren. Studieren können viele, aber den Marchfelderhof so zu führen wie du ihn führst und das auch die nächsten 30 Jahre tun wirst, das kannst nur du", streute Moderator Alexander Rüdiger dem Jubilar Rosen.

Bei Avocadosalat mit Pfeffer-Roastbeef, Paradeissuppe und Ochsenbackerl ließen die VIPs ihren Gastgeber hochleben.

"Lieber Peter, ich sag dir was: jetzt bin ich 61 und es wird immer schöner! Du brauchst dich nicht zu fürchten, dass du irgendwann einmal zum alten Eisen gehörst, du wirst gebraucht, wir lieben dich und wir schätzen dich. Wir brauchen das, was du in wunderbarer Weise von Gerhard Bocek übernommen hast, schon lange davor getragen hast und zu neuer Blüte gebracht hast", so Dompfarrer Toni Faber, der vor Ort auch verriet, dass er derzeit mit Danielle Spera an einem gemeinsamen Buch arbeiten würde.

"Das Verbindende zwischen Juden und Christen", verriet er schon ein bisschen.

Ebenfalls mit dabei: Musiker Andy Lee Lang, Intendant Marcus Strahl, Geigenvirtuosin Barbara Helfgott und viele mehr.