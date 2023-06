Pompöses Geburtstagsfest: Warum sich Birgit Sarata wie 42+ anfühlt

"Ein Mann ist so alt, wie er sich fühlt. Eine Frau ist so alt, wie sie sich anfühlt", sagte Birgit Sarata vor einem Jahr in einem KURIER-Interview. Und sie fühlt sich anscheinend wie 42+ an, denn genau diesen Geburtstag feierte sie jetzt im Marchfelderhof (NÖ).

Bezüglich ihres Alters hat Sarata immer gerne bisserl geflunkert, beziehungsweise "gelogen, dass sich die Balken biegen", wie sie eben in jenem KURIER-Interview schmunzelnd bekannte.

Zu ihrem Ehrentag fuhr die Grande Dame der Wiener Gesellschaft jetzt stilecht mit einem Buick Cabrio Oldtimer Baujahr 1942 (man ist versucht, zu kombinieren) vor. Luftballons wurden in den Himmel gelassen und das Blasorchester Deutsch-Wagram schmetterte den eigens komponierten "Sarata Galopp".