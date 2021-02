Nach Corona-Erkrankung: Bürgermeister Michael Ludwig schreibt Brief an Chris Lohner

Positive Nachrichten gab es nun von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der Chris Lohner ein paar nette Zeilen schrieb und sich gegen Hass im Netz aussprach. "Ich habe mich über den Brief des Bürgermeisters sehr gefreut", so Lohner zur APA.

Darin heißt es: „Die Krankheit, die uns am meisten zu schaffen macht, in Wien und auch anderswo, ist zweifellos nicht mit einer Impfung zu behandeln.“ Es tue ihm leid, dass Lohner - für alle Österreicher wohl tagtäglich als "Stimme der ÖBB“ präsent - die Auswirkungen ihrer Erkrankung "so massiv“ zu spüren bekommen habe.

"Ihre Stimme und Ihre Aussagen stehen allemal für ein gesellschaftliches Miteinander und gegen die Verrohung in der Kommunikation. Mit diesen Statements setzen Sie Grenzen und sind damit wieder einmal vorbildlich streitbar, eine Wohltat!“ Er wünsche Lohner "baldige Besserung und eine vollständige Genesung“, schrieb Ludwig.