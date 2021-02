Chris Lohner meldete sich jetzt mit Video zu ihrer Corona-Erkrankung

"Das Ganze war so grauslich, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich weiß, es gibt schlimmere Dinge, ich bin seit 20 Jahren unterwegs in den Elendsgebieten dieser Welt. Ich hatte die Ruhr, eine Grippe mit 41 Fieber, aber das überbietet einfach alles." Sie habe gar nichts essen können, vor allem habe es sie gegraust. Das einzige, was sie seit einer Woche essen kann, sei Osterpinze.

Sie werde jetzt sicher nichts mehr ohne Gummihandschuhe angreifen, meinte Lohner. Und sie warte jetzt auf eine Impfung. Und sie bedanke sich sehr bei ihren Ärzten und Freunden, die sich um sie gekümmert haben und auch bei all dem Zuspruch, den sie sonst so erhalten hat.

"Ich kann nur sagen, Freunde sind das Wichtigste im Leben, lustig sein kann man mit allen. Aber wenn es einem so scheiße geht, dann zeigt es sich wirklich, wer einem zur Seite steht und einem zuhört."