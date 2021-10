Nach Aus bei "Dancing Stars" ist Boris Bukowski reif für die Insel

Beeindruckt von der Leistung des Musikers war auch seine Tanzpartnerin Julia Burghardt, wie sie im KURIER-Talk sagte. "Ich möchte mit 75 auch so aufgeschlossen und offen sein, wie es mein Partner war und ist. Er hat meine Bewunderung, dass er sich überhaupt darauf eingelassen hat. Da kann ich mir definitiv eine Scheibe abschneiden."

Außerdem sei er sehr motiviert in das Training gegangen. "Ich habe gleich am Anfang gesehen, er möchte sich nicht bewusst ausruhen und zurücklehnen, sondern wirklich auch etwas lernen und davon mitnehmen. Somit war klar, das Maximum herauszuholen, und die Schritte, die sein sollen, werde ich ihm vermitteln und was geht, geht und was nicht möglich ist, ist nicht möglich", meinte sie.