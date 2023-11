Musiker Gary Lux prangert an: Mutter schwer gestürzt, zu lange Wartezeiten im Spital

Unterbesetzung

„Tatsache ist, dass am Wochenende die Notaufnahme absolut unterbesetzt ist. Verletzte Menschen liegen mit Schmerzen stundenlang wartend im Bett in der Notaufnahme, werden weder mit Getränken versorgt, noch werden Snacks angeboten. Ohne Begleitperson ist das menschenunwürdig“, so Lux.

„Die Ärzte sind einfach absolut am Limit. Einer der Ärzte, mit dem ich vor Ort gesprochen habe, musste nach dieser Tätigkeit in der Notaufnahme dann noch operieren“, sagt der Sänger und Musikproduzent.

„Das ist der Zustand, wenn man in der Großstadt Wien in Not ist. Wir alle zahlen Sozial- und Krankenversicherung ein – für unsere Gesundheit, für unsere Sicherheit. Wo sind die Gelder, wenn man sie braucht?“

Seine Forderung an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker: Er möge sich doch bitte höchstpersönlich vor Ort ein Bild über die Situation in den Notaufnahmen machen.