Moderatorin Silvia Schneider übernimmt neue Aufgabe

Von Moderation über Modedesign bis hin zum Tanzen und Kochen. Silvia Schneider scheut vor keiner neuen Aufgabe zurück. Jetzt wurde sie zur Kulinarik-Botschafterin des Wolfgangsees gekürt. "Es ist mir eine besondere Ehre den Wolfgangsee mit seinen Menschen, Kulinarikern und Sehenswürdigkeiten vertreten zu dürfen. Diese Gegend liegt mir besonders am Herzen", so Schneider. Beim sogenannten mundArt-Festival (25. April bis 4. Mai) haben sich die Orte St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang zusammengetan und laden zu einer Reise durch die heimische Küche ein.

Schneider ist übrigens schon sehr lange Fan der Region. "Die Liebe dazu hat bestimmt mit Peter Alexander im ,Weissen Rössl' begonnen. Mittlerweile verbinde ich mit dem Wolfgangsee unzählige Geschichten, hervorragende Gastronomie, besondere Gastfreundschaft und einen ,Sommer wie damals'. Ich freue mich auf viele schöne Momente am und vor allem im See." Um all ihre Projekte unter einen Hut zu bringen, hat sie sich mittlerweile Unterstützung von ihrem Bruder Patrick geholt, wie sie in dem Podcast "Business mit Himbeersaft" verraten hat. "Er hat lange in den USA gearbeitet und als er zurück nach Österreich gekommen ist, hab ich ihn gebeten, mit mir zu arbeiten."

Auch ihr Freund, der irische Musiker Jamie Harrison, steht mit Rat und Tat zur Seite. "Du musst immer die Dümmste in deinem eigenen Unternehmen sein als Chefin. Sonst komme ich ja nicht weiter. Ich bin zum Beispiel nicht so gut bei den Finanzen oder beim Businessplan. Da hole ich mir gerne Leute dazu, die mehr Ahnung davon haben und höre zu und mache mir meine eigenen Gedanken dazu."

© Kurier / Juerg Christandl Silvia Schneider und Jamie Harrison

Trotzdem ist ihr sehr bewusst, dass sie die Marke nach außen hin repräsentiert. "Am Ende ist es ja mein Gesicht und meine Person, die verantwortlich gemacht wird in der Öffentlichkeit. Am Schluss kriege ja ich die Prügel. Egal, ob jemand anderer gesagt hat, mach das." Und Kritik bekommt sie auf Social Media und auch in Briefen und E-Mails wirklich viel, wie sie erzählt. "Ich kriege wirklich die ärgsten Sachen zu hören. Da möchte ich eine Lanze brechen für alle Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wir sind Menschen. Wir haben ein Herz, eine Seele, wir haben Eltern, eine Familie. Wir halten auch nicht alles aus."

Dennoch hat sie ihre eigene Methode gefunden, damit umzugehen. "Manchmal mache ich mir sogar den Spaß, dass ich Leute anrufe und das ist sensationell. Innerhalb von 40 Sekunden ist die Person so klein mit Hut und dein größter Fan. Wenn du mich beleidigst, will ich, dass du mir das auch in Gesicht sagst oder zumindest in den Telefonhörer. Ich schicke dann auch manchmal Blumen, weil ich mir denke, der Tag von dieser Person muss so schlimm sein, wenn sie so etwas schreibt, vielleicht kann ich ihn besser machen."