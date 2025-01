Große Überraschung: Sie moderiert heuer den Opernball

"Das letzte Mal war für mich auch ein bissl Übung, weil ich selber ja nicht so oft vor der Kamera stehe, aber diesmal habe ich wirklich ein gutes Gefühl", erzählte Benda dem KURIER.

Das Moderationsteam wurde übrigens noch um eine Person aufgestockt. Denn Marion Benda feierte vergangenes Jahr ihren Einstand als Opernball-Moderatorin und ist auch heuer wieder am Start.

Am 27. Februar ist es wieder soweit und es heißt nicht nur in der Wiener Staatsoper, sondern auch im ORF "Alles Walzer", denn da findet der Opernball statt.

Auch die Opernball-Routiniers Mirjam Weichselbraun und Teresa Vogl werden wieder moderieren. Andi Knoll ist seit einigen Jahren ebenfalls fix im Team.

Einen Neuzugang gibt's allerdings auch: Die oberösterreichische Moderatorin Silvia Schneider wird zum ersten Mal durch den Opernball-Abend führen. Eine ihrer Aufgaben wird etwa sein, sich vom Red Carpet zu melden und dort das eine oder andere Interview zu führen. Bei ihrer Ballrobe wird sie wie immer nichts dem Zufall überlassen und in einer Eigenkreation erscheinen. Diese hat sie gemeinsam mit der Designerin Liliya Semenova entworfen.

"Wir wollen dadurch auch ein bisschen mehr Mode und Fashion in den Vordergrund stellen. Marion Benda werden sich sowohl am Red Carpet als auch auf der Feststiege aufhalten", erklärte ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger.

Schneider selbst meint zu ihrem Einsatz: "Ich habe vollen Respekt. Ich war sehr oft am Opernball, habe als Teenager eröffnet und ich habe viele Jahre am Opernball gearbeitet und jetzt darf ich auch für den ORF hier arbeiten und das ist eine große Auszeichnung. Ich gehe da mit ganz viel Respekt, aber großer Freude an die Sache."

Am Tag nach dem Ball meldet sich, wie auch schon im Vorjahr, wieder Lilian Klebow mit der Backstage-Sendung "Alles Opernball".