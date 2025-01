Die ersten internationalen Stargäste für den Wiener Opernball

Am 27. Februar ist es wieder soweit - der Opernball findet in der Wiener Staatsoper statt. Heuer leider erstmals ohne Baumeister Richard Lugner, dafür bringen jetzt andere Stargäste.

So wie das Immo-Unternehmen 3SI und das Fashion-Magazin "Style Up Your Life!", die sich zusammengetan haben und eine Loge beziehen werden.

"Wir werden keine Stars ,einkaufen', sondern nur Freunde einladen, die mit uns diesen einzigartigen Abend verbringen wolle", sagen sich die beiden "Style Up Your Life!"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner.