"Ball-Soirée": Das sind die Looks der kommenden Ballsaison

In Sachen Ballkleider hat Designer Juergen Christian Hoerl eine klare Meinung. "Bei uns steht die Frau im Vordergrund. Trend ist, die Frau muss sich wohl fühlen in dem Kleid, es müssen die Proportionen stimmen auch dass die Länge bei dem Kleid stimmt. Auch die Farbe bestimmt die Trägerin. Wenn ich dunkelhaarig bin, kann ich knallige, kräftige Farben tragen, wenn ich blond bin, werde ich wahrscheinlich die Farben nicht so kräftig wählen. Das ist eher eine Typfrage", so der Modemacher.