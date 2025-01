Mode im Museum: Die besten Kreationen aus Österreichs Couture

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Die 'Haute Couture Austria Awards' wurden in der 'Heidi Horten Collection' in Wien vergeben, inspiriert von einem Yves-Klein-Kunstwerk.

Die drei besten Kreationen stammen von Elke Acs, Lena Buhl und Andreas Anibas, wobei auch Heather Mills mit dem Icon Award geehrt wurde.

Heather Mills betonte ihre Wertschätzung für österreichisches Modemacherhandwerk und die Veranstaltung war komplett vegan. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Kunst und Mode, das passt ja wirklich gut zusammen - die "Haute Couture Austria Awards" wurden jetzt in der Wiener "Heidi Horten Collection" vergeben.

"Bereits zum zweiten Mal wurde das Thema des ,Haute Couture Awards' in Zusammenarbeit mit der Direktorin der Heidi Horten Collection, Agnes Husslein-Arco, erarbeitet. Die spektakulären bodenlangen Couture Kreationen 2024 sind eine Hommage an ein Kunstwerk von Yves Klein, welches sich ebenfalls in der prestigeträchtigen Sammlung befindet", so Initiator und Creative Director Wolfgang Reichl. Aus knapp 40 Einreichungen wurden die drei besten Kreationen gekürt.

"Die ,Haute Couture Austria Awards' beweisen eindrucksvoll, dass Maßschneiderei weit mehr als Handwerk ist – sie ist Kunst. Gerade in einer Zeit, in der Individualität und Qualität wieder an Bedeutung gewinnen, setzen unsere Couturiers Maßstäbe in Eleganz und Kreativität", sagte Christine Schnöll, die Bundesinnungsmeisterin für Mode- und Bekleidungstechnik. Die Fachjury hat sich schlussendlich für die Modelle von Elke Acs (Platz 1), Lena Buhl (Platz 2) und Andreas Anibas (Platz 3) entschieden.

© Katharina Schiffl Die Gewinner-Kerationen: v.li.: Platz 2, Platz1 und Platz 3 © Katharina Schiffl Marika Lichter mit Tamara Mascara © Katharina Schiffl Sängerin Beatrice Turin mit Opernsängerin Zoryana Kushpler © Katharina Schiffl Die Gewinnerin: Elke Acs © Katharina Schiffl Beatrice Turin mit Künstler FJ Baur © Katharina Schiffl Die Top 3: Lena Buhl, Elke Acs und Andreas Anibas mit ihren Kreationen

Erstmals wurde auch der Icon Award vergeben - und zwar an Stargast, Unternehmerin, Sportlerin und Buchautorin Heather Mills (in einer schwarzen, 20 Jahre alten Vintage-Robe). "Heather verkörpert die Werte der Haute Couture in Perfektion – Kreativität, Eleganz und Authentizität," so Wolfgang Reichl in seiner Laudatio. Ihr zu Ehren wurde an diesem Abend ausschließlich Veganes serviert - selbst der Wein war vegan. In Ihrer Rede betonte sie, wie sehr sie das österreichische Modemacherhandwerk schätzen würde und dass sie viele Dirndl im Schrank hängen hätte. Sie bekam auch noch ein Geburtstagsständchen, denn am 12. Jänner wurde Mills 57 Jahre alt. Beim Schlussfoto gab's aufgrund der vielen Personen bisserl einen Tumult, wer wo wie zu stehen hat, was Hausherrin Agnes Husslein-Arco scherzhaft kommentierte: "Ich bin es nicht gewohnt in meinem eigenen Haus herumkommandiert zu werden."