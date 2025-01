Kulinarik als Tourismusfaktor: Echt hungrig und gar nicht satt

Und diese Szene ist noch lange nicht satt, wie ein kulinarischer Streifzug durch das Land in seiner Vielfalt zeigt. Eine Vielfalt, die in der Region wurzelt.

„13 bis 14 Prozent entscheiden sich wegen der Kulinarik für einen Urlaub in Oberösterreich“, zitiert er aus der jüngsten Gästebefragung. Und für über 80 Prozent spielt die Kulinarik während des Urlaubs in OÖ eine große Rolle.

Hans Reisetbauer, Schnapsbrenner in Axberg, brennt am Liebsten die Williams-Birne. „Eine Diva, am schwierigsten zu brennen“, sagt er, während der feine Duft des in den Holzfässern reifenden Edelbrandes in die Nasen steigt.

350 Tonnen an Birnen verarbeitet er im Jahr. Sie kommen von 30.000 Obstbäumen, die 650 Meter im Umkreis des Hofes wachsen.