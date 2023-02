Model Barbara Meier wird Gastjurorin bei "Dancing Stars"

Am 3. März startet die beliebte Tanzshow und jetzt wurde auch bekannt, wer denn neben den Juroren Maria Santner und Balazs Ekker Platz nehmen wird.

Nämlich Model Barbara Meier, sie wird in der ersten Show Gastjurorin sein.

"Ich liebe Tanz, habe früher selbst als Rock’n’Roll-Trainerin gearbeitet und konnte bei der deutschen Variante ‚Let’s Dance‘ sogar bis ins Finale tanzen. Umso mehr freue ich mich, mich nun als Jurorin in meiner neuen Heimat von so vielen unterschiedlichen Tänzen begeistern zu lassen. Es gibt keine andere Show, die so viel Eleganz, Glamour und Lebensfreude versprüht", meint sie dazu.

2018 nahm Barbara Meier an der elften Staffel des deutschen „Dancing Stars“-Pendants teil und kam dort sogar bis ins Finale.