Hannes Kartnig über Fußfessel, Kritik und "Dancing Stars"

Die Show als Imagepolitur will er nicht nutzen. "Image brauche ich keines mehr. Ich habe Höhen und Tiefen erlebt. Auf der einen Seite ist es ja nicht so schlecht, wenn man gewisse Dinge erlebt. Da kann man erst vom Leben so richtig sprechen."

Aber über einem steht er nicht drüber – nämlich über dem Vorwurf, 2014 ohne Erlaubnis mit seiner Fußfessel die Grazer Oper besucht und Tage später in Wien seinen Geburtstag gefeiert zu haben.

"Ich hatte die Genehmigung von der Justizanstalt. Ich durfte durch ganz Österreich fahren, weil ich ja berufstätig war und dadurch auch Geld eingebracht habe. Da war ich halt zu meinem 63er essen – dann hatte ich eine Titelseite. Und dann haben die Justiz-Generäle Angst gekriegt: Mein Gott, der steht zu viel in der Zeitung. Dann hieß es: Fußfesselabnahme. Mir hat der Chef in Graz gesagt: In Wahrheit haben Sie nichts gemacht, aber was soll ich tun? Soll ich gegen den General wettern? Ich bin ja auch nur ein Kleiner. Und dann hat auch noch ein Politiker mitgespielt, den Namen will ich jetzt gar nicht nennen. Der hat gesagt: Wenn ihr dem nicht das Goldketterl abnehmt, gehe ich in den Nationalrat und schaffe das ganze Fußfessel-Abkommen ab. Aber Gott sei Dank ist der nicht mehr in der Politik."