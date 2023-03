Einspringerin Missy May über Dancing Stars: "Ich hab’s total unterschätzt"

"Und dann auch noch die Komponente Kleinkind (Sohn Ferdinand ist ein Jahr alt), das nicht durchschläft. Und heute um 4.30 Uhr mir erklärt hat, ich soll doch bitte die Sonne anknipsen. Also ich bin seit 4.30 Uhr munter und seit 7.15 Uhr im ORF."

Sie freut sich aber schon sehr auf die Show, ist aber auch megaaufgeregt. "Ich werde sicher wahnsinnig nervös sein und das kann mir natürlich auch einen Strich durch die Rechnung machen", sagt sie.

"Mein Vorteil diese Woche ist aber, dass jeder weiß, dass ich nur drei Tage Zeit hatte. Es erwartet niemand, dass ich ballroom-reif bin. Dementsprechend denke ich mir, wir werden alles geben, trainieren bis wir nicht mehr können, um einfach zu zeigen: Schaut, das haben wir in drei Tagen geschafft. Watch out!", so Missy May.

Profi Dimitar Stefanin glaubt jedenfalls an das Team "Löwenherz".