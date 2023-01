Mike und Zara Tindall auf Skiurlaub in Saalbach-Hinterglemm

"Tolle Skitage in Saalbach", kommentierte der ehemalige Rugby-Nationalspieler eine Reihe an Fotos der verscheiten Landschaft. Auf einem der Bilder sitzen die Tindalls bei Getränken mit der früheren Skirennläuferin Alexandra Meissnitzer und Anita Gerhardter, Geschäftsführerin der "Wings for Life"-Wohltätigkeitsstiftung, zusammen. "Großartige Gastfreundschaft und fantastische Menschen! Vielleicht planen wir ein Charity Event?", schreibt Tindall zu seinem Post. Den genauen Grund der Versammlung verriet er bislang nicht.

In einem weiteren kurzen Video filmte Tindall seine Pistenabfahrt. "Einfach entspannen", kommentierte er den Clip. Zara ist die Tochter von Charles' Schwester Prinzessin Anne.