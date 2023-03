Michael Buchingers Appell an seine Dancing-Stars-Kollegen: "Seids ein bissl lustiger"

Vor seinem ersten Auftritt sei er zwar kaum nervös gewesen, Bammel hatte er jedoch vor der Bewertung des strengen und scharfzüngigen Jurors Bálazs Ekker.

"Ich war sehr überrascht, dass er uns fünf Punkte gegeben hat, weil er das normalerweise so nicht vergibt. Ich habe bei ihm mit zwei bis drei Punkten gerechnet. Aber ich schließe es auch nicht aus, dass es bei ihm das letzte Mal gewesen sein könnte, dass ich eine so gute Bewertung bekommen habe."

Denn Buchinger wisse, "wie gut oder eigentlich schlecht ich unsere nächsten beiden Tänze kann. Ich setze jetzt auf Personality", lacht er. Am Freitag wird Buchinger mit seinem Tanzpartner Herby Stanonik übrigens einen Slowfox zu "Always Look on the Bright Side of Life" auf das Parkett legen.

Den anderen Teilnehmern streut er Rosen: "Alle haben es supergeil gemacht.". Einen liebgemeinten Rat hätte er allerdings doch noch: "Das einzige, was ich mir bei manchen Leuten gedacht habe:, Tschuldigung, seids halt ein bissl lustiger.' Ich weiß, es kann nicht jeder eine Comedy-reife Anekdote auspacken. Ich würde auch nicht sagen, dass ich das getan habe, aber manche Leute waren sehr ernst in ihren Interviews. Und wenn Dancing Stars eines nicht ist, dann ist es ernst."