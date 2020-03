Mavi Phoenix: "Es ist so wichtig, dass man Ruhe gibt"

Wie viele andere Künstler ist auch Mavi Phoenix von den drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus betroffen. Der österreichische Sänger und Rapper, dessen neues Album "Boys Toys" am 3. April erscheint, wäre ab 15. April auf ausgedehnte Deutschlandtournee gegangen. "Die findet jetzt nicht statt", so Phoenix, der aber gleichzeitig festhielt: "Es ist so wichtig, dass man Ruhe gibt!"

Tour abgesagt

"Natürlich ist es für mich blöd, weil jetzt das Album erscheint", betonte der Künstler im APA-Gespräch auf die aktuelle Situation angesprochen. "Diese Woche wäre ich nach Paris geflogen, in zwei Wochen dann nach Mailand. Das ist natürlich alles abgesagt. Aber all das liegt jetzt wirklich nicht in meiner Hand, ich kann mich gar nicht aufregen." Die Maßnahmen der Bundesregierung sowie vieler anderer Länder seien jedenfalls wichtig und richtig.

Zuhause Playstation spielen

Und eigentlich ändere sich für Phoenix, der sich Mitte Jänner als Trans-Mann geoutet und bereits im Vorjahr mit dem Song "Bullet In My Heart" für das Thema Genderdysphorie sensibilisiert hat, jedenfalls nicht viel. "Wenn ich sonst in Wien bin, tue ich oft auch nicht mehr als Zuhause sitzen und Playstation spielen", lachte der gebürtige Oberösterreicher. Noch vor wenigen Tagen war er aber künstlerisch unterwegs und spielte am 6. sowie 7. März zwei Konzerte in der Schweiz. "Das war schon ziemlich grenzwertig", meinte Phoenix. "Aber es war dort definitiv schon das Bewusstsein da, sich die Hände zu waschen und zu desinfizieren."

Zukunft bei vielen "in den Sternen"