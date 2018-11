Mavi Phoenix live: Authentischer, kompromissloser Hip-Hop

Klar, der ausgiebige Gebrauch von Auto-Tune (einem Effekt, der die Stimme verzerrt), der im Internet so heiß diskutiert wird, ist auch live ein bisschen überdosiert. Und als Phoenix bei der Zugabe mit der Gitarre auf die Bühne kommt, „Love Longtime“ in einer Akustik-Version zum Besten gibt und daran noch in „Ring Of Fire“ von Johnny Cash anhängt, wird klar, dass ihr als Sängerin stimmlich Grenzen gesetzt sind. Aber als Rapperin, ist sie wirklich gut. So gut, dass sie vor drei Wochen sogar in Los Angeles, der Wiege dieses Genres, dafür bejubelt wurde.