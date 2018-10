Mavi Phoenix startet in ganz Europa durch

Ihrem Publikum „ein bisschen in den Hintern treten“, und ihre zurückhaltend-höfliche Art beim Auftritt hintanstellen – das musste Mavi Phoenix schon, als sie Ende September auf England-Tour war. Denn noch steht sie dort am Anfang, spielt anders als in Österreich und Deutschland vor einem Publikum, das keinen ihrer Songs kennt. Aber mit ein bisschen Anfeuern und ihrer kantigen Mischung aus Hip-Hop und Electro-Pop brachte Phoenix sogar die reservierten Briten zum Tanzen.

Für die Linzerin war die Tour ein weiterer Höhepunkt im Erfolgsjahr 2018, in dem sie bei so renommierten ausländischen Festivals wie Roskilde, Primavera oder Rock am Ring auftrat. Bevor sie Ende Oktober wieder auf Europa-Tour geht, veröffentlicht sie heute, Freitag, noch die EP „Young Prophet II“. Dabei rappt Phoenix über die Anliegen ihrer Generation, aber auch die Liebe. Und dabei deklariert sie sich jetzt erstmals klar, küsst im Video zum Song „ Ibiza“ eine Frau.